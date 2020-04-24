汐止警處理案件遇火警 緊急呼叫住戶避難

汐止警分局橫科派出所員警於本(4)月22日5時30分許，到南勢街處理妨害安寧事件，雖未發現有此事件，卻聞到燃燒味道，經通報消防隊處理，但因民宅四樓處冒出煙，情況相當急迫，員警便挨家挨戶大聲喊叫住戶下樓避難，住戶也都在第一時間感謝員警即時的處置，直稱員警是「正港」的人民保姆!

汐止警分局表示，在接獲110報案指稱本轄南勢街上民宅有妨害安寧事件，經員警到場未發現有妨害安寧情勢，惟於現場聞到燃燒的氣味，員警意識到可能有發生火災之虞，立即通報消防隊到場協助。

由於，因當時為清晨時間，公寓內大多民眾仍在休息，後經發現民宅四樓處冒出煙，情況相當急迫，員警便立即挨家挨戶大聲喊叫住戶先行下樓避難，其後現場火勢一瞬間迅速延燒，消防隊人員也在短時間內趕赴現場並將火勢撲滅。

事後經員警與消防隊員清查，該起火災僅造成財物損失，未有人員傷亡，所幸員警當機立斷迅速處置，否則後果真的不堪設想，本案員警因處理案件，意外成為救命英雄。