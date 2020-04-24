淡海輕軌藍海二期模擬動畫 雙路線實境呈現

新北市捷運局上個月底舉辦第三場的淡海輕軌藍海線基本設計階段第3場說明會後，捷運局彙整資料，並運用3D GRS視覺化模擬實境動畫，呈現出淡海輕軌二期的路線規劃，並且將原定的兩條路線中正路與中山路線，以及民眾建議的河岸路線，都1比1的真實呈現。

新北市捷運局主任涂貫迪表示，過去說明會當中，有許多民眾提供意見，而捷運局為了要讓大家可以更視覺化直接的了解輕軌行經路線環境，運用模擬方式，包括了輕軌車箱，環境建築地形，都是1比1的模擬，就是希望透過影片，讓大家更加了解輕軌二期的樣貌。

捷運局表示，影片有兩種方案，一個是原定中正路線，另一個則是河岸路線，在過去說明會當中，民眾的聲音都有聽到，針對文化、經濟、觀光發展，捷運局未來都能夠透過工程來克服問題，就是希望能夠得到淡水居民最大的交集點，對不只是老街還是形成環狀線淡水其他地區的居民都能夠有最大的效益。