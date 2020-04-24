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買停車場月票沒悠遊付 柯文哲喊「小凱」一周跟上

聯合報 / 記者翁浩然／台北即時報導
北市87處公有停車場陸續於上個月起全面改成線上登記抽籤，不過，台北市長柯文哲今天下午主持交通會報，針對購買月票已可行動支付，卻未見剛上路的「悠遊付」在內而感到不滿。記者翁浩然／攝影
北市87處公有停車場陸續於上個月起全面改成線上登記抽籤，不過，台北市長柯文哲今天下午主持交通會報，針對購買月票已可行動支付，卻未見剛上路的「悠遊付」在內而感到不滿。記者翁浩然／攝影

新冠病毒疫情延燒，北市87處公有停車場陸續於上個月起全面改成線上登記抽籤，去年8月起也能用行動支付買月票；不過，台北市長柯文哲今天下午主持交通會報，針對購買月票已可行動支付，卻未見剛上路的「悠遊付」在內而感到不滿，指示市長室通知悠遊卡公司於1周內「跟上」。

停車管理工程處今天於交通會報報告公有路外停車場月票線上登記及抽籤執行成果，營運科長羅至浩表示，為避免停車場排隊購買月票人潮聚集又要久候且群聚，增加感染風險，今年春節後，公有自營停車場全面實施月票線上登記抽籤，每月10日早上7時到25日下午2時開放線上登記，於25日下午3點公布抽籤結果，中籤者可開始購票。

羅至浩說，開始購票過去就可以使用悠遊卡儲值後，到停車場刷卡購月票，去年8月起也開放民眾用行動支付購票，目前共包含Pi拍錢包、歐付寶 、friDay 57、富邦銀行、車麻吉、橘子支付、停車大聲公、嗶嗶繳等8業者；另外，線上登記也出現不少亂象，例如部分車主會登記多組英文數字接近的車號來增加中籤率，中籤後說是寫錯，本月起只要車號不對就沒機會。

不過，柯文哲卻發現最近悠遊卡公司剛上線的行動支付「悠遊付」居然不在可支付的業者列內，還說「給你機會還不要」，當場指示市長室去連絡悠遊卡公司董事長特助邱昱凱（小凱），一周內跟上，與停管處等單位開會，設法讓悠遊付加入月票電子支付功能。

羅至浩會後受訪表示，目前悠遊付可以繳停車費，行動支付業者主要和資訊局的pay.taipei平台簽約，後續若與悠遊卡公司開會將了解未加入月票購買功能的原因並設法解決。

悠遊卡 停車場 柯文哲

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