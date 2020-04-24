台北市7月5日起 78處委外場館外帶餐具將收費

台北市環保局長劉銘龍今天說，7月5日起推動委外場館附設餐廳外帶餐具計價收費，也就是消費者要付費買紙便當盒及免洗筷等用具，一個紙便當盒收新台幣2元等，共78處場館適用。

台北市議會警政衛生委員會上午召開會議，劉銘龍等環保局官員列席報告、備詢。劉銘龍報告時表示，今年持續推動2項工作，包含外帶餐具計價收費、研議擴增一次性塑膠杯禁用範圍。

他說，只要是北市公營場館附屬餐廳，都要配合「一次性餐具外帶計價及分類回收執行計畫」，也就是消費者要付費買紙便當盒及免洗筷等用具。

他表示，7月5日起擴大辦理，市府委外場館重新招標業者，要把外帶一次性餐具計價收費計畫納入契約，一個紙便當盒收費2元、免洗筷及碗等收1元，盼推動民眾減少使用一次性餐具。

環保局統計，共78處委外場館適用免洗餐具要計價，包含台北小巨蛋、西門紅樓等處的附屬餐廳。

此外，劉銘龍說，會持續與環保署研議，盼授權規範茶飲店，北市許多茶飲店使用塑膠杯，經統計一年約3800萬個，會輔導業者改成使用紙杯，並跟4大超商研議，盼減少使用一次性咖啡杯，會與業者協商。

劉銘龍指出，台北市有55處百貨公司和購物中心從1月起實施禁用一次性餐具，有13處量販店從5月1日施行。至於議員詢問禁用一次性餐具是否擴及夜市，環保局表示，目前未包含夜市及市場攤商、小吃攤，會呼籲業者自主管理，並跟市場處合作協助攤商。