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水肥被北市拒 侯友宜持續溝通：雙北多議題長期有落差

聯合報 / 記者魏翊庭／新北即時報導
水肥業者日前到北市迪化汙水處理廠圍廠抗議。圖／業者提供
水肥業者日前到北市迪化汙水處理廠圍廠抗議。圖／業者提供

北市4月起嚴格不收新北水肥，新北沒接管汙水下水道有57.8萬戶，恐陷化糞池危機，不過日前新北市環保局找北市溝通協調未果。新北市長侯友宜今下午受訪時表示，「雙北很多議題長期以來大家有一些落差」，這個沒關係，「我們會不斷持續兩方意見整合」，希望事情一切順利。

據了解，只要家戶有汙水下水道接管，可直接在地方汙水處理廠處理水肥；但沒接管家戶的水肥，由於濃度問題，目前雙北只有迪化汙水廠可處理，新北市沒有自己的水肥處理廠，而新北市汙水下水道用戶接管率目前約為6成3，約是57萬8千戶未接管，北市約8成4。

有水肥業者抱怨「快滿出來」，都不敢再抽。據新北市環保局統計，估算每日水肥量為336公噸。如果合法業者不能抽，只會讓非法業者去抽亂倒，對環境更糟。

新北市長侯友宜今下午出席「2020新北市紀錄片獎優選名單發布會」。記者魏翊庭／攝影
新北市長侯友宜今下午出席「2020新北市紀錄片獎優選名單發布會」。記者魏翊庭／攝影

侯友宜

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