水肥被北市拒 侯友宜持續溝通：雙北多議題長期有落差

北市4月起嚴格不收新北水肥，新北沒接管汙水下水道有57.8萬戶，恐陷化糞池危機，不過日前新北市環保局找北市溝通協調未果。新北市長侯友宜今下午受訪時表示，「雙北很多議題長期以來大家有一些落差」，這個沒關係，「我們會不斷持續兩方意見整合」，希望事情一切順利。

據了解，只要家戶有汙水下水道接管，可直接在地方汙水處理廠處理水肥；但沒接管家戶的水肥，由於濃度問題，目前雙北只有迪化汙水廠可處理，新北市沒有自己的水肥處理廠，而新北市汙水下水道用戶接管率目前約為6成3，約是57萬8千戶未接管，北市約8成4。