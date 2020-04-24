淡水、新莊大拜拜取消遶境 改捐救護車、防疫基金

因應新冠肺炎疫情仍未減緩，延續百年的「淡水大拜拜」及「新莊大拜拜」今年決議取消，廟方表示，避免人潮群聚成為防疫破口，並將節省經費改捐贈高頂救護車及防疫基金，支持新北市相關防疫工作。

淡水清水巖每年農曆五月初五、初六的清水祖師遶境，及新莊地藏庵每年農曆四月最後一天至五月初一的文武大眾老爺暗訪、日巡活動，都是傳承百年、深具在地特色的宗教活動，也是新北珍貴的無形文化資產。

淡水清水巖主委李宗燦表示，每年清水祖師遶境活動，參與者眾多，除了淡水居民及信眾，還有各地友宮參贊，規模逾2萬人，今年因應疫情，今日召開會議決議，除取消車巡、遶境，相關活動經費也改捐高頂救護車，提升新北OHCA救活率，發揮清水祖師蓬萊老祖愛護百姓的精神。

李宗燦說，今年清水祖師聖誕精簡祈福儀式，並做好人流管制、參拜動線導引與防疫措施，歡迎民眾參與法會及參拜，入廟前並請配合戴口罩及量額溫，一同祈求老祖消瘟減災。

另外，新莊地藏庵日前也開會取消今年文武大眾老爺暗訪、日巡活動，並捐贈新北防疫基金50萬元，主委張永寛表示，過去新莊大拜拜每年參與人數多達上萬人，為避免人潮群聚，原本劃車巡方式遶境，經4月17日管委會開會討論，最終取消遶境活動，為兼顧疫情及傳承百年文化，農曆5月2日大眾爺聖誕當日祝壽祭典，將縮小人數規模及簡化儀式。