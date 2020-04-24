影／台中運動局長視察健身房 業者：亟需中央紓困

台中市運動局長李昱叡今天下午帶隊視察台中市三民路一間健身房業者（World Gym），檢視各項防疫措施。業者同時叫苦表示，疫情之前平均每天約1200名會員使用，疫情爆發後幾個月，每天大約900名使用者，而且新入會員數大幅降低，營運衰退嚴重，亟需中央紓困與振興。

李昱叡今天「臨時」視察民間健身業者，他逐一親自確認是否遵照中央防疫注意指引的落實，健身器材標示社交安全距離、工作人員、未從事高度換氧運動的教練配戴口罩、顧客登記姓名及量額溫等，現場執行成效良好。

業者見運動局長突然造訪，工作人員完全遵照防疫SOP，先噴酒精消毒、詢問旅遊史、來訪目的。李昱叡表示，肯定業者為了加強防疫，也自費採購在門口架設紅外線熱像儀、足量擺置乾洗手供消費者隨時取用，各健身器材也定時消毒。

新冠疫情報發後，民眾擔心群聚感染，外出減少，健身業者表示，使用健身房運動的會員大幅下降，長期下來，新會員入會人數、會員續約意願大幅銳減，營業表現衰退約下降15％，營運受很大影響。

World Gym世界健身業者表示，現在是非常時期，共體時艱，World Gym財務健全、穩健展店，但仍等待中央政府確切的紓困方案以及第二階段的振興方法提出。

運動局長李昱叡說，體育署日前已召開2場紓困座談會，有傾聽各運動產業意見，紓困方案需研議後才會公布。台中市的國民運動中心的紓困可參考「台中紓困九箭」申請，未來也會支持私立業者紓困，並爭取反應向中央協助。