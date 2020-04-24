向藥師表敬意 新北糕餅業捐贈伴手禮

新北市糕餅商業同業公會號召商家，今天捐贈大批伴手禮、糕餅、麻糬，偕同心靈音樂及書籍，向新北市1133家藥局，逾2000名藥事人員表達感謝與敬意，和藥師一起守護台灣。

新北市糕餅公會理事長黃正傳今天在捐贈儀式時表示，糕餅業受新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情影響，伴手禮滯銷重創生計，但社區藥局默默守護國人健康，犧牲奉獻，48家業者的烘焙師傅，願意表達對藥事人員的暖心敬意。

包括浩漢食品、驊珍食品、手信坊食品，都捐贈自己最知名的糕餅與伴手禮。推動生命品格教育與音樂創作的承澐、樹梅文化藝術基金會，也分別捐贈愛舫心靈舒壓CD及激勵書籍，讓藥師紓解壓力。

新北市藥師公會理事長陳昭元受贈時表示，協助防疫是藥師的天職，甚至有藥師生病、尿毒症發作，仍堅守崗位。他感謝市警局協助維持社區藥局治安，讓不眠不休服務買口罩民眾的藥師，面對不理性的消費者，可以安心無虞。

新北市藥劑生公會理事長洪裕貴說，防疫是藥師天職，也是台灣防疫的小螺絲釘，社區藥局逐漸達成實名制販售口罩的任務，感謝行政院農委會農糧署贈送鮮花、新北糕餅業者贈送伴手禮。

新北市府社會局長張錦麗表示，防疫基金目前捐款、捐物資已累積將近新台幣6000萬元，除補助各社區關懷據點、原住民文化健康站及兒少課後照顧據點，也提供急難慰助給受疫情影響致生活陷困者，及以工代賑的民眾。

市長侯友宜代表受贈時表示，看到民眾排隊買口罩防疫令人不捨，藥師們有愛心與耐心解釋安撫，又具有同理心說明政策與衛生教育，令人感動。

侯友宜說，糕餅業與文化藝術產業挺身捐出愛心，一起守護台灣，是正向的循環，對抗疫情的仗還沒打完，大家要繼續並肩作戰，相信很快就能度過難關。