搭上宅經濟 淡水區農會研發南瓜產品增加銷售量
因應新冠肺炎疫情影響，新北市農業局搭上「宅經濟」，推廣淡水在地南瓜商品，為農民增加銷售通路，徵求本地商家採用在地南瓜共推美味地圖，開發冷凍商品、熟食或與外送業者合作，讓商家不因疫情影響業績，透過電商平台開創新通路。
農業局表示，農民原本是在泥土上種植南瓜，但需額外在鋪塑膠布或稻草，接觸地面處較無日照，賣相及口感較差，農會近年來輔導農民採用棚架栽培南瓜，可保持環境通風、光照均勻，降低病蟲害發生機率，促進南瓜品質及提升產量。
此外，農會也積極替在地南瓜尋找銷售管道，創造更高經濟價值，不斷研發各式南瓜產品，目前包含南瓜麵線、冬粉、調和米粉以及南瓜濃湯料理包等，更有榮獲「108年度臺灣農業旅遊伴手禮」的南瓜起士紅藜麥餅乾，線上訂購宅配到府，南瓜加工品可彌補南瓜產季限制，延長南瓜商品儲架壽命，更能提升南瓜經濟價值。
淡水區農會總幹事高忠表示，為因應政府新冠肺炎防疫部署，規劃邀請在地商家合作串聯，採用在地南瓜製作特色料理，並設計外帶或外送方案，共同繪製南瓜美味地圖。另外，農會也提供南瓜及南瓜系列商品外送到府服務，不僅訂購滿額免運費，南瓜各系列商品都有優惠折扣。
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