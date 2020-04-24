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「英閱王」競賽這所國小108人滿分 全國第一關鍵在雙語

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
教育部主辦「Cool English英閱王」線上學習競賽，基隆二信高中國小部108位學生取得滿分高居國小組全國之冠，表現出色。圖／二信高中提供
教育部主辦「Cool English英閱王」線上學習競賽，基隆二信高中國小部108位學生取得滿分高居國小組全國之冠，表現出色。圖／二信高中提供

教育部國教署主辦、國立臺灣師範大學承辦的「Cool English英閱王」線上學習競賽，基隆市二信國小部共108位學生取得滿分，是全國獲得滿分最多人的國小，表現相當出色。學校今天表示，融入雙語教學培養孩子閱讀能力是創造佳績的關鍵。

校長林立說，這項比賽參加對象為全國公私立國小三至六年級學生及國中七至九年級學生，採線上報名，以個人為單位參與，二信國小部三至六年級總計全部學生145位，有114人報名參賽，拿到滿分的有108人，拿到滿分的比率高達95%，表現相當出色。

學生如何訓練好聽力？二信國小部英語科召集人蔡子儀老師表示，學校平時就利用引進的Litpro線上閱讀暨評量系統，讓學生與美國小學生同步增廣閱讀，並能檢驗已具備相當於美國哪個年段學生的閱讀能力。借助「Cool English」線上學習平台，不僅讓學生多了一個學習機會，更可運用其線上競賽印證實力，內外雙系統的加持，因此讓學生英語聽、讀功力大增。

為何有辦法一次108人滿分？二信國小部張凱婷主任說，國小部採中英雙語教學，孩子從入學就沉浸在雙語的教育環境，自然科學、社會、藝術等科目，也融入外籍老師全美語教學，培養學生聽說能力，創造有如美國學校的環境，因此會有這麼多人拿到滿分，讓小朋友對自己的雙語學習更充滿興趣與信心。

為協助學生培養良閱讀習慣，進而提升其英語閱讀能力，教育部國教署建置「Cool English英語線上學習平台」，為鼓勵全國中小學生持續運用線上學習強化英語閱讀能力，特別舉辦「Cool English英閱王」線上學習競賽活動。

教育部主辦「Cool English英閱王」線上學習競賽，基隆二信高中國小部108位學生取得滿分高居國小組全國之冠，表現出色。圖／二信高中提供
教育部主辦「Cool English英閱王」線上學習競賽，基隆二信高中國小部108位學生取得滿分高居國小組全國之冠，表現出色。圖／二信高中提供

教育部 基隆

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