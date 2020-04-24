新冠疫情衝擊市區公車業 新北請中央比照國道客運補助
新型冠狀病毒肺炎疫情持續衝擊各產業，市區公車運量嚴重下降，新北市政府規畫補貼款提前撥付並核准減班，另向中央喊話，希望爭取「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」提供業者補助，已發函建議交通部讓市區汽車客運比照國道客運，納入補貼紓困範圍，依運量下降程度分級補貼。
疫情爆發後，市區公車大受衝擊，交通局統計以往較熱門、行經觀光景點路線運量下降約5成，嚴重衝擊業者營收，整體運量下降約15%，每月營收約少1億元。
交通局長鍾鳴時說，新北市府每月1800萬元補貼款提早全額撥付，偏遠地區路線虧損補貼1300萬元也比照，防疫開始迄今期已同意減班38條路線，車廂外廣告費每月折減300萬元，加上車輛延後汰換不扣減價差補貼每月每車3萬5千元，希望協助公車業者渡難關。
雙北於3月初協調公車紓困措施，兩市作法盡量一致，車輛現金補助因新北市統籌分配稅款及一般性補助收入人均獲配數六都最少，新北市1萬100元，台北市則為1萬9800元，所以希望爭取中央補助。市府也向議會爭取預算提前支應補貼，以利紓困。
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