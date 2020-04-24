新冠疫情衝擊市區公車業 新北請中央比照國道客運補助

新型冠狀病毒肺炎疫情持續衝擊各產業，市區公車運量嚴重下降，新北市政府規畫補貼款提前撥付並核准減班，另向中央喊話，希望爭取「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」提供業者補助，已發函建議交通部讓市區汽車客運比照國道客運，納入補貼紓困範圍，依運量下降程度分級補貼。

疫情爆發後，市區公車大受衝擊，交通局統計以往較熱門、行經觀光景點路線運量下降約5成，嚴重衝擊業者營收，整體運量下降約15%，每月營收約少1億元。

交通局長鍾鳴時說，新北市府每月1800萬元補貼款提早全額撥付，偏遠地區路線虧損補貼1300萬元也比照，防疫開始迄今期已同意減班38條路線，車廂外廣告費每月折減300萬元，加上車輛延後汰換不扣減價差補貼每月每車3萬5千元，希望協助公車業者渡難關。