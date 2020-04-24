協助口罩配售 新北市府贈禮向藥事人員致敬

新北市府昨天向協助配售口罩的健保藥事人員致意，由市長侯友宜代表致贈鳳梨酥等伴手禮和心靈音樂、書籍，感謝他們的付出。衛生局長陳潤秋表示，獲贈禮品將請物流公司盡速送到各家藥局，為藥事人員加油打氣。

口罩是防疫要物資，供應量非常大，侯友宜建議採實名制，讓口罩配售回復穩定。新北市1133家藥局，超過2千名藥師協助配售，迄今配售400餘萬市民超過6500萬片口罩。

新北市藥師公會理事長陳昭元說，初期口罩販售亂象叢生，侯友宜進入社區查訪民情，他趁機建議採實名制，侯馬上向中央反映，終於讓口罩不再被搶購囤積，更多人可買到。藥局配合實名制時，侯還部署警察到各藥局協助。

新北市糕餅商業同業公會理事長黃正傳表示，疫情衝擊各產業，糕餅業者也是重災戶，旅客不來，伴手禮賣不出去，生意慘澹，但藥局默默守護國人健康，他們願意以專長製作可口糕點表達敬意。

侯友宜說，新冠肺炎疫情肆虐迄今超過3個月，重創全球，國人從早期買不到口罩，到現在人手一片，都要感謝藥事人員。新冠肺炎的仗還沒打完，要繼續努力，相信很快就能度過難關。