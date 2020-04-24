協助口罩配售 新北市府贈禮向藥事人員致敬
新北市府昨天向協助配售口罩的健保藥事人員致意，由市長侯友宜代表致贈鳳梨酥等伴手禮和心靈音樂、書籍，感謝他們的付出。衛生局長陳潤秋表示，獲贈禮品將請物流公司盡速送到各家藥局，為藥事人員加油打氣。
口罩是防疫要物資，供應量非常大，侯友宜建議採實名制，讓口罩配售回復穩定。新北市1133家藥局，超過2千名藥師協助配售，迄今配售400餘萬市民超過6500萬片口罩。
新北市藥師公會理事長陳昭元說，初期口罩販售亂象叢生，侯友宜進入社區查訪民情，他趁機建議採實名制，侯馬上向中央反映，終於讓口罩不再被搶購囤積，更多人可買到。藥局配合實名制時，侯還部署警察到各藥局協助。
新北市糕餅商業同業公會理事長黃正傳表示，疫情衝擊各產業，糕餅業者也是重災戶，旅客不來，伴手禮賣不出去，生意慘澹，但藥局默默守護國人健康，他們願意以專長製作可口糕點表達敬意。
侯友宜說，新冠肺炎疫情肆虐迄今超過3個月，重創全球，國人從早期買不到口罩，到現在人手一片，都要感謝藥事人員。新冠肺炎的仗還沒打完，要繼續努力，相信很快就能度過難關。
社會局長張錦麗表示，防疫基金獲得捐款、物資累積近6千萬元，除補助各社區關懷據點、原住民文化健康站及兒少課後照顧據點買防疫物資，也提供急難慰助給受疫情影響致生活陷困者，如近期規畫好來工作以工代賑，申請人數就不斷累積。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言