封城列入總統府、行政院？黃珊珊：不要一直想成封城

台北市下周進行兵棋推演，台北市副市長黃珊珊上午在疫情會議後受訪，媒體詢問若全面管制，總統府和行政院是否列入？對此，黃珊珊說，會做比較區域性擴大管制，全面性管制還很遙遠，這些要中央做決定，北市來配合，不可能北市來限制。

黃珊珊說，中央機關部分，中央會把相關的指引交給地方，但目前還沒有具體內容交給北市，消防局已經多次和消防署討論，目前相關腳本已經研擬差不多，下周會初步演訓，有兩次的試演練，情境的設定有區域管制、擴大到全面管制，各種不同的腳本，不過不可能只一次做3種情境演練，第一步會是區域性演練，擴大管制範圍和方式 ，只有初步初稿，目前還在最後確認，也會有修正。

至於封城，黃珊珊仍強調，會做比較區域性擴大管制，全面性管制還很遙遠。且區域性擴大管制，台灣也沒有到這個程度，但會設定下一步，擴大管制主要是交通、民生、醫療和關鍵的重要工作人員。

黃珊珊說，因必須維持國家政府的運作，要中央一起來做，包括居家辦公、分區辦公，或指揮系統，這些要中央做決定，北市來配合，不可能北市來限制他們，目前是區域，不會到擴大或全面，區域管制是第一步的腳本，下一步才會往前進。

黃珊珊指出，不要一直想成封城，封城已經是非常嚴重，北市只是預估下一步，包括已經發生群聚、社區一些院內感染、本土案例比境外多很多，才需要管制。