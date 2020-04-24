口罩殺菌機不求人 泰山高中電子機械科自製可遠端遙控
新冠肺炎疫情未歇，口罩殺菌不求人，新北市泰山高中電子科繼上次自製額溫槍，再次發揮專業知能，與機械科共同自製「手機App控制紫外線口罩殺菌機」。
泰山高中電子科主任呂昇翰表示，團隊使用UVC特性燈管作為口罩殺菌燈，利用Arduino控制燈管照射時間，以繼電器（電子控制器件）控制紫外線燈管啟閉，運用手機App發送藍芽信號，可避免人體接觸紫外線，使用者在擺放口罩後，可蓋上外殼罩住，再以手機遠端開啟殺菌燈。
呂昇翰也說，設計勾掛式，一次可同時擺放三個口罩均勻照射，更可避免汙染殺菌防疫燈。他指出，這次殺菌機是跨科的成果，如口罩殺菌機外殼是由機械科利用雷射切割技術製作，再次展現機電整合的實力。
泰山高中表示，目前已自製完成並經實驗測試成功，除了供校內師生使用，也樂於分享經驗給全國各級學校。
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