聽新聞
test
0:00 / 0:00
北市口罩販賣機擴大12區試辦喊卡？黃珊珊：3區先試辦
台北市政府推動實名制口罩自動販賣系統試辦計畫，4月11日在信義區健康服務中放置3台口罩販賣機，今天起在萬華、文山區健康服務中心也安排2台機台上線，但原本的預計月底擴大全市12區的計畫，因昨天和和廠商議約流標，以及議會決議要求暫緩，可能喊卡，對此，台北市副市長黃珊珊上午在疫情會議後受訪指出，會先看三個點的試辦成果，再評估要花多少錢。
資訊局長呂新科說，因考量實際需求，以及口罩3.0制昨天剛上線，對配給分流有一定程度效果，市府也在觀察，加上昨天議會財建委員會希望因應3.0制的實質效果、效益再分析，因此後續12區上線的規模和作法，也會做考量。
至於是否後續12區上線會停辦？黃珊珊指出，這是北市和中央計畫的試辦計畫，希望擴充到12行政區，減少同仁工作量，用智慧、無接觸服務、不用找零錢拿鈔票，是這案子的初衷，雖然口罩3.0制上路，但口罩有多元銷售管道， 中央也一樣在推動，才同意口罩機上路。
黃珊珊指出，希望提供多元、讓民眾方便，取得口罩，中央到地方都在努力，另議會昨決議口罩3.0制上路，會綜合看成效，再做評估，才是較穩健的做法，也符合議會的要求，因此會在3個點先試辦，再和廠商協商。
黃珊珊說，昨天流標，是因為現在對計算方式、後續的作業比較不明確，北市希望能穩健往前，先看3個點的試辦成果 ，再評估要花多少錢。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言