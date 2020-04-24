北市口罩販賣機擴大12區試辦喊卡？黃珊珊：3區先試辦

台北市政府推動實名制口罩自動販賣系統試辦計畫，4月11日在信義區健康服務中放置3台口罩販賣機，今天起在萬華、文山區健康服務中心也安排2台機台上線，但原本的預計月底擴大全市12區的計畫，因昨天和和廠商議約流標，以及議會決議要求暫緩，可能喊卡，對此，台北市副市長黃珊珊上午在疫情會議後受訪指出，會先看三個點的試辦成果，再評估要花多少錢。

資訊局長呂新科說，因考量實際需求，以及口罩3.0制昨天剛上線，對配給分流有一定程度效果，市府也在觀察，加上昨天議會財建委員會希望因應3.0制的實質效果、效益再分析，因此後續12區上線的規模和作法，也會做考量。

至於是否後續12區上線會停辦？黃珊珊指出，這是北市和中央計畫的試辦計畫，希望擴充到12行政區，減少同仁工作量，用智慧、無接觸服務、不用找零錢拿鈔票，是這案子的初衷，雖然口罩3.0制上路，但口罩有多元銷售管道， 中央也一樣在推動，才同意口罩機上路。

黃珊珊指出，希望提供多元、讓民眾方便，取得口罩，中央到地方都在努力，另議會昨決議口罩3.0制上路，會綜合看成效，再做評估，才是較穩健的做法，也符合議會的要求，因此會在3個點先試辦，再和廠商協商。

黃珊珊說，昨天流標，是因為現在對計算方式、後續的作業比較不明確，北市希望能穩健往前，先看3個點的試辦成果 ，再評估要花多少錢。