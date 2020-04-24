北市口罩販賣機增文山萬華 視中央3.0決定後續

台北市副市長黃珊珊表示，台北市口罩販賣機新增至文山區與萬華區，加上原本的信義區，共3個點先試辦，後續視中央口罩3.0對販賣機的影響，再決定怎麼推動。

黃珊珊主持「台北市流行疫情指揮中心會議」，表示口罩自動販賣機除了一開始設置的信義區，新增試辦文山區及萬華區的健康服務中心，而因台北市議會財建委員會決議，釐清超商預購口罩3.0版啟動對販賣機的影響，後續將再視3.0狀況，決定後續推動方式。

因昨晚販賣機採購案流標，黃珊珊坦言因為成本計算方式與後續作業還不太明確，所以會先就這3個據點的試辦成效評估要花多少成本。

此外，台北市聯營公車3月運量較去年同期減少約676萬人次，約下降16%，營收減少新台幣1.4億元，黃珊珊表示，北市將補助每車每月8000元，助業者度過難關。

對北市聯營公車補助還有運價不折減車廂廣告收入，營業車輛也可展延汰舊換新年限，期限最長1年，展延期限不扣除價差補貼金額。