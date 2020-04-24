台北市口罩販賣機 今再增萬華、文山健康中心兩地

台北市政府推動實名制口罩自動販賣系統試辦計畫，4月11日在信義區健康服務中放置3台口罩販賣機，目前已賣出6381組成人口罩，今天起在萬華、文山區健康服務中心也安排2台機台上線。

資訊局指出，試辦計畫上線迄今近兩周，根據信義區健康服務中心試辦期間的情形與成效進行審慎評估，考量健康服務中心場地情形、販賣機機台數量與情況、中央資料庫介接作業及口罩數量等前提，經過場勘與評估，再增加萬華、文山區健康服務中心，各放2台機台。

另外，對於台北市議會財建委員會昨決議，應暫緩擴大12區設置口罩機，資訊局指出，會釐清超商預購口罩3.0版啟動是否衝擊口罩自動販賣機需求及受益人數與效益評估。

另外，根據信義區健康服務中心試辦期間的情形與成效，下午5點過後購買人潮較少，健康服務中心時間配合調整販售時間為平日上午8時至下午5時；週六為上午8時30分至中午12:00，週日停售。