影／廠商用怪手粗暴移新北樹 民眾呼：心疼樹木被破壞

新北市水利局預計在新店大鵬橫移門進行抽水站工程，但有民眾發現，水利局發包的移樹廠商動作粗暴，並未依照規範移樹，甚至還直接用怪手破壞樹木，水利局表示，目前已請廠商停工，並邀景觀處前往會勘，釐清是否有違規。

從影片中可見，移樹廠商正用怪手挖土，樹木應聲倒下，再用一旁的吊臂移走，民眾也發現，有些樹則被硬生生弄斷，操作怪手的廠商就像在移除擋路的路障，直呼「看到那些樹被砍成這樣真的很心疼」、「直接把一棵樹毀了」。

王姓民眾表示，水利局發包移樹廠商在新店區大鵬公園動工，但他跟其他民眾看見，廠商動作粗暴，並未按照規範移樹，許多樹木都被砍閥剩下樹幹和短樹枝，光禿禿的，有的甚至直接用怪手破壞，他大聲阻止廠商動作，卻被比中指、挑釁。

王姓民眾表示，水利局請廠商移樹是否只想圖施工快速，才粗暴了事，景觀處人員雖隨後到場制止施工，但廠商突然拿出帆布包覆樹幹，讓人質疑廠商是否不具有專業移樹知識，又或是雇用了不符合規範的劣質廠商。

新北市水利局表示，廠商施工所在地是國有地，未來將規畫施作抽水站，廠商在移樹的過程有疏忽，且沒有照規定，目前已請廠商停止施工，並依契約規定處理，今早將邀集景觀處一起前往現場會勘，認定是否有違規，初步判斷目前。