廠商嫌價格過低 北市府口罩販賣機標案流標

台北市政府試辦推動口罩販賣機，將在12個行政區各設2台口罩販賣機，台北市資訊局長呂新科今天表示，市府下午會與廠商議約。資訊局晚間指出，廠商認為價格過低，所以流標。

呂新科上午出席台北市議會財政建設委員會進行業務報告，並接受質詢。會中有議員詢問關於設置口罩販賣機情況，並質疑口罩販賣機成效不彰、浪費公帑。委員會最後做出附帶決議，若要擴大試辦口罩販賣機，北市府應該需再評估。

呂新科當時指出，口罩販賣機試辦計畫是議定專案，會把議員意見回報給市府，因專案已在執行，且下午會與廠商議約，最快今天簽約，預定4月30日將在12個行政區健康服務中心各放2台販賣機，隔天啟動，並進行3個月試辦，至8月1日止。

不過，晚間傳出口罩販賣機採購案流標。對此，資訊局表示，廠商認為24台口罩販賣機，北市府僅提供新台幣300萬元價格太低，因此流標。台北市副市長黃珊珊目前仍與資訊局官員開會研商，預定明天將對外說明整起採購案狀況。

至於何時重新招標及是否影響口罩販賣機在4月30日上路，資訊局指出，仍待與市府長官討論後才能確定。