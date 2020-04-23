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北市8高架道路 下月4日起夜間清疏
3河濱公園防洪演習 27、28日暫封閉
即將進入汛期，北市府4月27日至28日，將在美堤、延平及大佳河濱公園進行防洪演習，演習區域暫時封閉，民眾勿靠近圍觀；另外，台北市8座高架道路，將耗時為期41天，在半夜清疏洩水孔，呼籲駕駛人期間減速慢行。
北市水利處表示，浮筒碼頭、流動廁所屬於非固定性設施，颱風警報發布後將撤離設施，隨汛期將至，為考驗搶險人員的專業能力，皆會定期舉辦防洪演習。
另外，北市每年清疏高架道路2次，避免垃圾、塵土，阻塞高架道路洩水孔，影響排水功能及交通安全，5月4日到6月30日，共41個工作天，從凌晨0時到清晨6時，將陸續疏洩全市8座高架道的洩水孔。
北市府規畫，5月期間施工高架路段共計4條，5月4日至14日為市民高架道路、15日至22日為環東高架道路、25日至28日為洲美高架道路、5月29日至6月3日為環河高架道路。
6月期間的施工高架路段同樣有4條，4日到10日為水源高架道路、11日到16日為新生高架道路、17日到24日建國高架道路，基隆高架道路則在29、30日進行，逢周六、日停止作業，遇雨天順延。
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