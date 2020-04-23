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整頓五股垃圾山 侯友宜：不納管就是拆

聯合報 / 記者林昭彰／新北報導
新北市昨上午拆除五股垃圾山違建「鑫順工程行」。 記者潘俊宏／攝影
新北市昨上午拆除五股垃圾山違建「鑫順工程行」。 記者潘俊宏／攝影

新北市政府推動五股都計試辦計畫，希望整頓被稱為「新北都市之瘤」的五股垃圾山。侯友宜昨天帶隊強拆，並對不配合業者喊話「不要懷疑市府的決心，不要挑戰公權力，也不用請任何人來說情，一定執行到底。」

五股垃圾山近30年來許多業者占用土地或非法使用、破壞環境，市府決定整頓後清查出802家，提出輔導合法方案，但少部分業者不領情。侯友宜展現整頓五股垃圾山決心，昨邀民代、里長到場，由公安小組拆「鑫順工程行」違建。

新北市昨上午拆除五股垃圾山違建，新北市長侯友宜帶隊，期待違法業者能配合市府納入合法化整建管理。 記者潘俊宏／攝影
新北市昨上午拆除五股垃圾山違建，新北市長侯友宜帶隊，期待違法業者能配合市府納入合法化整建管理。 記者潘俊宏／攝影

「30年來沒有人做的，我們一定扛起責任、展現決心。」侯友宜說，五股垃圾山位在新北都市中心，卻也是都市之瘤，長年被汙名化，也被很多人遺忘，近30年來被製造髒亂、破壞環境，更讓五股難發展。

市府表示，納管是希望輔導業者合法申請使用執照，並提供環境綠美化，解決垃圾山長期公安疑慮及市容環境問題。

無意願參加五股都計試辦計畫地主今年5月底前須完成綠美化及恢復農用地貌，如有廢棄物不移除，環保局將依廢棄物清理法開罰，持續未改善將由農業局、地政局依違反區域計畫法加重處罰。

計畫分為4階段，第一階段全數拆除私占國有地製造汙染業者；第二階段已拆除7家重大汙染及118家占用國有地業者。第三階段拆除90家接獲通知卻拒不回應業者，目前強制拆除56家，市府宣示「一定會把90家拆完」。

有意願配合納管的563家，市政府要求6月底前須完成申請程序，否則納入第四階段拆除。侯友宜直言，「你不合法納管，很抱歉，只有一條，我就是拆。」

侯友宜 公安

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整頓五股垃圾山 侯友宜帶隊拆違建

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