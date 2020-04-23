「最美蘭陵王」闖進屍戰朝鮮？新北祈福影片劇情超展開

釋迦牟尼佛聖誕將屆，因新冠肺炎疫情尚有減緩趨勢，新北市民政局與土城慈法禪寺合作，推出線上祈福慶佛誕，還模仿熱門韓劇「屍戰朝鮮」戲碼拍攝影片，鼓勵民眾線上祈福。

民政局長柯慶忠表示，佛誕文化節為新北盛大活動之一，因應疫情慈法禪寺配合市府停辦大型活動的防疫政策，改為線上慶佛誕方式，讓民眾上網祝禱洗滌心靈，也為第一線防疫醫護人員祈福。

土城慈法禪寺住持暨中國佛教會理事長淨耀法師表示，4月30日（農曆4月8日）為釋迦牟尼佛聖誕，相傳佛陀降生時，九龍以清水沐浴太子金身，所以佛誕節又被稱作浴佛節。

此次線上慶佛誕活動，盼結合眾人祈福修持的正能量，不僅迴向四方，更迴向為社會奉獻的第一線防疫人員。