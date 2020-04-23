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就服站人潮一半來自外縣市 北市籲放寬申請方式
疫情衝擊各行各業，截至4月22日止，北市申請失業給付人數高達9170人，各就業服務站人滿為患，由於北市與外縣市採行不同制度，申辦人竟有一半來自外縣市，北市勞動局長陳信瑜呼籲，中央與外縣市政府應從「預約制」改採「隨到隨辦」，解決失業者燃煤之急。
台北市王欣儀日前質詢，關心就服站大排長龍，要求加開就業站窗口，北市勞動局實際調查後發現，外縣市民眾竟佔5成。勞動局長陳信瑜表示，由於北市採「隨到隨辦」抽號碼牌模式，與外縣市、中央所屬就業中心「預約制」不同，據傳新北市已預約到5月底，情急之下，不少民眾湧入北市辦理。
由於外縣市預約多已爆滿，陳信瑜也提到，民眾向他透露，新北市就服站曾指定可前往北市西門、艋舺就服站辦理，導致這兩站每天都是人，民眾排隊等候時間也比以往多出2倍。
陳信瑜表示，疫情讓失業問題更加嚴峻，呼籲中央與縣市政府應暫緩「預約制」，比照北市「隨到隨辦」模式，協助失業者申請失業給付，紓緩經濟壓力。
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