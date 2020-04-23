防疫優先 黃珊珊：人民團體會員會議建議停開
新冠肺炎疫情嚴重，有關疫情期間人民團體相關會議是否仍須依法召開，台北市副市長黃珊珊下午指出，北市社會局已向內政部請示過，目前仍以防疫優先，並依中央指引，建議會員大會暫停召開，理監事會議則可依內政部3月最新函釋，以視訊方式辦理，至於任期屆滿之團體，因疫情未能改選，仍得由原任理監事續行職務。
另外，對北市千人計畫1.0，現在的投件人數是1953人，沒辦法滿足所有失業者、是否會推出下一波的計畫?黃珊珊說，千人防疫就業計畫1.0推出後，很快就額滿，後來配合中央就業方案推出2.0，釋出1千多個職缺，並依中央相關規定資格審查。但因為2.0版的工時比較短，收入較少，比較適合兼差，實際上符合資格的沒有那麼多，市府現在就是盡量做媒合；至於3.0部分現在由副市長蔡炳坤主政，正跟勞動局討論中。
不過黃珊珊說，因實際符合資格的民眾沒有很多，因此的確在媒合作業上會遇到一些困難。中央單位確實也有在考慮是否放寬相關資格限制，不過北市府仍會盡力協助民眾媒合到相關防疫就業方案的職缺。
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