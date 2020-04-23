議會決議口罩販賣機案暫緩 北市府：30日上路

台北市試辦推動口罩販賣機，但市議會財建委員會以成效不彰為由，今天決議再評估議約事宜。台北市資訊局長呂新科說，專案已執行，30日會在各行政區健康服務中心擺放販賣機。

台北市議會財政建設委員會今天上午召開會議，呂新科到場進行業務報告並接受質詢。會中，各黨議員關切口罩機販售情形，並質疑成效不彰、浪費公帑，建議擴大試辦需再評估。

民主進步黨台北市議員吳沛憶、許淑華質疑，販賣機販售量連日下降，從單日最高1172組，到21日只賣出175組，不到一成，且隨著口罩預購3.0上路，民眾可直接到超商預購，恐讓每個月花費新台幣300萬元的口罩機淪為多此一舉的設備。

無黨籍議員楊靜宇、新黨議員潘懷宗則認為，雖然多個管道販賣沒什麼不好，但販賣時間、地點及成本是否符合效益則需再評估，並建議可設在捷運站，方便民眾購買。

財建委員會最後做出附帶決議，因應超商預購3.0版啟動，是否衝擊口罩機需求，受益人數與效益尚待評估及釐清；另外，販賣機購買數量日趨減少，且中央也在評估調整每日供應量，導致與廠商議約條件也無法確定，請資訊局釐清後再評估議約事宜。

對此，呂新科表示，口罩機試辦是已議定專案，會將委員會決議回報給市府長官，但由於專案已在執行中，下午仍會與廠商議約，最快今天可簽約，30日會在12個行政區的健康服務中心各放2台販賣機，並於隔天展開3個月試辦，至8月1日止。

針對議員質疑，呂新科回應指出，口罩販賣方式是並存的，無法互相取代，口罩機是提供多層次的購買方式，讓每名民眾都能找到最佳通路。而口罩機設置地點涉及中央政策，由於目前仍在試辦階段，未來得交由中央決定。