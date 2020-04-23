三重同仁宮捐贈新巴士 嘉惠石碇偏鄉居民

歷史悠久、香火鼎盛的三重同仁宮，主委葉德根得知位處偏鄉的石碇區，急需汰換老舊的新巴士，因此特別結合信眾愛心，捐贈一輛9人座的新巴士給石碇區公所，解決山區交通不便的問題。

三重同仁宮主委葉德根表示，很多人問我車子捐給石碇沒捐給三重?因為這是土地公機緣的關係，以及石碇區真正的需要，所以我們才會進行捐贈。

石碇區長洪崇璉特別以「地界上有偏鄉，但有你們我們不再是偏鄉」這句話，來感謝同仁宮信眾對偏鄉居民的愛護。

收到同仁宮的愛心捐贈，代表接受的新北市民政局長柯慶忠，除了致贈同仁宮香油錢外，也回贈感謝狀，感謝同仁宮把愛送到有需要的地方。

三重同仁宮歷年來善行義舉不斷，舉凡台南大地震、花蓮大地震、八仙塵爆等均慷慨捐贈善款，這次又捐贈新巴士嘉惠偏鄉居民，在在展現土地公愛鄉愛民的精神。