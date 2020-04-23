大觀書社愛心捐助 瑞芳高工「包糕粽」祈考運
板橋大觀書社重視偏鄉技職教育，多年來提供瑞芳高工弱勢生獎助學金，讓學生能專心向學，下週末便是驗收課業努力的統測考試，瑞芳高工到大觀書社文昌祠舉行祈福儀式，準備「包子、糕點、粽子」等祭品，期許學生們不會辜負大觀書社長期助學的愛心義舉。
大觀書社總幹事鄭義鈴表示，大觀書社位在板橋林家花園旁，因可望見「大屯山」與「觀音山」而命名，於1873年，因為漳泉械鬥，仕紳希望藉教育化解族群仇視而建，而後書社對於弱勢學子特別照顧，多年來對瑞芳高工學生提供獎助學金，因此校方也特地前來大觀書社文昌祠，在統測前為考試祈福。
瑞芳高工校長顏龍源表示，大觀書社之於鼓勵教育的理念，宛如新北市的孔廟，雖屬於半開放式空間，祭祀儀式仍相當注重防疫，參與的學生家長都得戴口罩、保持安全社交距離，透過祭祀的包子、狀元糕、粽子、芹菜、白蘿蔔等，祝福考生靠著勤奮及好彩頭，包準高中理想的大學。
瑞芳高工家長會長常怡華表示，這次參與祈福的學生們都曾收到大觀書社的獎助金，希望這次的考試能懷著穩定踏實的心大放異彩，讓來自社會的愛心開花結果，學校也與家長會準備了「金榜題名狀元袋」，期許孩子們下筆如有神，發揮實力完成統測。
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