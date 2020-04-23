瑞芳美食廣場改造環境 加裝瓦斯管休15天

瑞芳美食廣場建物老舊，每個攤位都得存放一桶桶瓦斯，相當浪費空間，經市議員林裔綺爭取下，在防疫期間生意較冷清時準備動工加裝瓦斯管線，預計4/27至5/12將休市十五天處理工程，將打造出更安全的用餐環境，迎接饕客。

市議員林裔綺表示，瑞芳美食廣場身為許多遊客會前來的指標性用餐區，建物卻相當老舊，很感謝新北市府經發局市場處，除了在去年增加了冷氣空調，以及特色美食裝潢營造外，今年也開始配置瓦斯管線，讓攤位囤放瓦斯桶占用許多空間的現象獲得改善。

瑞芳美食廣場自治會會長林文貴表示，許多攤位因擔心民眾誤觸瓦斯桶導致外洩，都想方藏起來，費盡心思，這次要動工的瓦斯管線，將沿著牆壁及柱子接到各攤位，相信能減少攤商們空間使用的困擾。

目前施工時間為4/27至5/11佈置室內線路，5/12則是因進行消毒，而共休市15天，請民眾多加留意，而自4/24起，美食廣場也將配合新北市政策實施單一出入口，讓測量體溫及消毒更加落實。