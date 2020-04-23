智駕無人巴士 淡水新市鎮要進行測試

新北市政府交通局昨(22)日在淡水市民聯合服大樓舉辦新北市智駕電動巴士測試營運說明會，這是全國第一個將智駕電動巴士導入公共運輸系統接駁的測試運行計畫，本月的24日就會在淡海新市鎮啟動道路測試，收集運行資料及民眾意見。

目前在淡水新市六路2段及義山路2段的外側車道等，智駕電動巴士測試場域周圍的相關標誌、標線均已建置完成。

新北市交通局副局長金肇安表示，這是全國第一個將智駕電動巴士導入公共運輸系統接駁的測試運行計畫，在本月的24日，就會在淡海新市鎮啟動道路測試。

副局長金肇安表示，計畫建置智駕電動巴士運行系統、智駕巴士監控中心及相關路側設施，測試路線從淡海輕軌崁頂站至美麗新影城，來回距離共1.2公里，一先開始進行為期約1個月無載客測試後，接續進行6個月載客測試，開放民眾體驗，以蒐集完整測試運行資料及民眾意見。

對此立委洪孟楷表示，一個月後民眾可以多多搭乘體驗，但也記得要做好防疫。

市議員鄭宇恩說，智駕車未來可以更多元來服務行動不便，或推嬰兒車的民眾上下車。

崁頂里長盧春安認為，希望交通局有針對路況安全感應做好準備。

此外交通局表示，未來智駕電動無人巴士，主要目的，就是希望做為輕軌週邊交通的接駁車使用，讓路網更完整，期待持續透過智慧科技，兼顧安全與效率整合「車」與「路」，持續運用人工智慧、大數據、雲端運算技術，發展讓民眾有感的智慧交通，提昇效率及安全。