防疫人員辛苦了 汐止業者送千碗羹麵慰勞

疫情持續蔓延，民眾除了戴口罩消毒做好自我保護，第一線的防疫人員真的很辛苦，所以，新北市汐止一間小有名氣的魷魚羹店老闆就準備羹麵送給汐止國泰醫院、公所等一線防疫人員，預計要送出一千碗，感謝這群無私付出的守護天使。

接近中午時間，剛好是店裡正忙的時候，不過，在忙著出貨給上門的客人之外，還忙著做出一碗又碗的羹麵羹飯，要慰勞辛苦的防疫人員，這間位在汐止中正市場的魷魚羹店，在地方小有名氣生意不錯，武漢肺炎這段時間，看到防疫人員這麼辛苦，所以，也希望盡一分力，送餐給國泰醫院、汐止區公所，感謝為防疫堅守崗位的守護天使。

魷魚羹店老闆潘志寬說，防疫人員實在太辛苦了，這群守護天使，像是醫院、還有處理疫情的場所，都是疫情高風險的地區，早上在那邊工作，晚上回家時又怕會不會把疫情帶給家人，背負著無預知的恐懼在工作，所以我真的覺得他們是守護台灣的白衣天使。

潘志寬也說，防疫是全民的責任，所以，覺得每個人應該就自己的能力做一些有貢獻的事，所以，這次決定捐一千碗，對象包括國泰醫院及公所、衛生所等第一線的防疫人員。尤其台灣這次因為人道主義、關懷，使我們發光發熱，所以，我以小市民的身份表達感謝這群防疫守護天使在保護我們，

汐止區長陳健民表示，這次海龍王魷魚羹潘老闆很發心主動跟公所接洽，針對防疫人員提供店內主打的餐食作為慰勞，不止對公所，另外像衛生所、國泰醫院，潘老闆都會做持續的關心，這家店非常的有名，就在中正市場裡面，也感謝老闆在百忙之中撥時間，關心防疫人員，讓我們感到非常的溫暖。那疫情還在持續，我們會共同努力，共同守護，希望疫情趕快過去。