新北捷運都更案再添一件 住戶期待早日都更完成

新北市捷運景安站周邊都更案再添一件，新北市都更處表示，中和復興段老舊公寓都更案位在中正路、中興街、板南路區域，面積近482坪，離景安捷運站約500公尺，但建物老舊環境不佳，亟需活化，都更計畫近日核定發布，住戶非常期待都更完成。

新北市都更處表示，都更三箭其中之一為「捷運蓋到哪、都更做到哪」，中和復興段位在中和交通要道，雖然生活便利，但基地現況多為1、2層的老舊磚屋或是鐵皮屋，建物老舊，也成為當地致災隱憂地區。

都更處指出，基地更新後預計興建地上20層、地下5層住商大樓，地面層設計3戶店鋪，可入住戶數總計88戶，未來也會留設人行步道，並配合捷運站規劃自行車停放區，利於周邊住戶與觀光客群使用。

都更處表示，除了景安站外，經過中、永和的捷運站周邊，都有都更案進行中，且光是景安站周邊就有6個都更案，包含景華、大同、新和、南山段781地號都已完工，中和南山段774地號都更案目前施工中，加上中和復興段總計6處。

中和地政事務所表示，區域內若有都更案，會接連帶動周邊房價漲幅，但仍要關注整體房市波動，偏長期性影響，目前中、永和區房價最高區為捷運景安站、頂溪站，景安站周邊新屋價每坪約54、55萬元，頂溪站最高可到6字頭。