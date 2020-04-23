居民抗爭、委員飆「沒感情」 柯市府通過社子島細計

社子島開發案爭議不斷，台北市都市計畫委員會今天第3度審查細部計畫，儘管場外抗爭火爆，反對區段徵收的社子島自救會居民，遭大批警力多次衝突，但都委會未受影響、持續審查，而審議過程中，委員意見分歧，甚至爆氣痛罵北市府「你們是沒感情在做這件事」，最後不記名投票表決，以「7票比2票」差距，全案修正通過。

都委會主席、副市長彭振聲決議，尊重民主投票機制，全案修正通過，至於公民團體意見、區段徵收、拆遷安置、防洪計畫等，請市府依法辦理，跟地方好好溝通。

對於審議結果，社子島自救會會後舉行記者會，有居民忍不住拭淚，發言人李華萍表示，這是社子島歷史上最黑暗的一天，並向居民喊話，權狀不交出來，還有機會表達訴求，居民也齊聲罵「有家回不得，是柯文哲造成」。

社子島開發案流程分成4大項，除了防洪計畫已向中央報核，都計、區徵、環評仍未通過，今天都計的細部計畫闖關成功，意味著環評、區徵可繼續下去，意味開發案又邁進一步。

社子島禁建長達50年，充斥違章建物、工廠，市長柯文哲任內提出「生態社子島」構想，但開發之路屢遭抗爭，才又引發「剔除區徵」方案，但僅4處，約22位地主符合資格，並納入細計。

在審議期間，場外的社子島自救會數度抗議，盼進場登記發言，卻遭大批警力包圍，雙方數度發生肢體衝突，最後都委會才點頭放行，讓社子島自救會發言人李華萍遞上陳情書，但仍不同意發言。

進入審議後，不少委員大力稱讚北市府，指整理的資料詳細，感到非常欽佩，並說支持區段徵收，總不能讓環境繼續破敗，「不是強行通過，是希望快點通過」。

不過，委員郭中瑞指出，居民在意聚落紋理、文化保存，例如社子島的夜弄土地公，是農業社會留下來的文化，但一下變成豪宅區、密集住宅區，居民無法接受，她也看不太懂，「社子島有這麼刻不容緩？」。

委員曾光宗直言，市府的報告「專業內容不及格」，沒分析九大聚落、都市計畫的關聯，且未來專案住宅位置，迫使民眾離開原居地，之前各種爭議讓居民對立，顯示北市府溝通徹底失敗，「從專業角度，我無法支持」。

台北市都發局長黃景茂則說，若不區段徵收，公園、道路就無法開闢，強調這是最合理、公益性、必要性的方式；台北市都發局也說，之前所有權人爭取容積率，考量財務公平，才規劃住宅區。

但北市府補充說明，未能說服委員，郭中瑞批評，難道要把東區搬來社子島？最後的台北聖地，真的要這樣規劃？曾光宗也看著市府簡報，指有一座古蹟要被切掉，爆氣痛批「你們是沒感情在做這件事」。