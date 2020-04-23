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白衣天使上線了 電訪淡水居家檢疫者送暖
新冠肺炎疫情蔓延，居家檢疫人數持續攀升，新北市更是全國最多，各區公所肩負起每日電訪關懷任務，其中淡水區1天需關懷的對象將近千人，區長巫宗仁特別邀請馬偕護校師生一起加入電訪行列，每個月近180人次輪流來公所服務，「白衣天使」的加入，也讓防疫體系更加完善。
巫宗仁指出，電訪關懷任務初期皆由公所同仁擔任，隨著疫情升溫，淡水區居家檢疫的人數在3月下旬達到高峰，1天需關懷的居家檢疫對象將近千人，為超前部署關懷人力，特別向馬偕護校提出邀請，希望學生在課餘時間協助防疫工作，並獲得校方熱情的回應。
巫宗仁表示，馬偕護專的學生本身具備護理方面的專業知識，由他們來關心居家檢疫者的身體狀況非常適合，配合學生們的課表與公所安排，每個月將近180人次輪流來公所服務，透過電訪前教育訓練，這群第一次上線的「白衣天使」們都能很快的上手。
馬偕護專學生吳承儒說，在一次電話關懷中，一名個案借住在淡水某處居家檢疫，因屋主不願意讓他繼續居住，立即幫忙聯繫防疫旅館及安排防疫專車；到了防疫旅館後，發現當事人有發燒狀況，除給予衛教指導外，也馬上聯繫衛生單位協助當事人送醫。整個過程不但印象深刻，也認識到政府防疫工作的辛勞及用心。
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