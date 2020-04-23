30日桌上演習擴大管制 黃珊珊：設想不同情境

台北市副市長黃珊珊今天表示，30日桌上演習擴大管制，各局處依不同情境提新冠肺炎疫情應變計畫，再由專家學者挑缺失。

黃珊珊上午主持台北市政府因應疫情小組第32次應變會議，下午在市政大樓接受媒體聯訪表示，很多中央機關都在台北市，「不是台北市自己想做什麼就想做什麼」，而擴大管制可能是一個小區、社區或行政區，層級不同，「會演練的是從小的區、中的區、大規模到最極端」；情境很多種，不會只一套劇本，造成人民、城市恐慌。

另外，黃珊珊說，目前正規畫千人防疫就業方案3.0。

新北市政府20日兵棋推演，一旦社區傳播，新北將依中央政府指示要求民眾在家「禁足」21天；台中市政府25日將兵推擴大管制。

黃珊珊曾多次說，許多中央機關在台北市，影響很大，封城與否須再請示中央，而台北市府消防局已提擴大管制腳本，與中央討論。