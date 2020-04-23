女性也會室內配線 新北推證照班

新北社會局2017年推動「女性居家水電簡易修繕班」，今年更與勞工局合作開辦「丙級室內配線證照女性專班」的職訓班，讓女性能突破職業框架，就有人不信任男水電師傅，找來女性師傅入家內修繕，讓水電工作不只是男性專美於前。

新北社會局指出，丙級室內配線證照女性專班從3月起開課，預計5月結訓，提供128小時專業證照課程，共有29名新北巿中高齡、新住民、二度就業及一般婦女參與，盼最後能考取證照。

參與修繕班的吳鈴馨說，加入修繕班後不僅會簡單的電線配線，還可以自己安裝熱水器，曾有獨自照顧年邁母親的女性，不信任男性水電師傅，最後透過婦女服務中心找上她，進入該家內進行修繕，沒想到能實際幫助到他人。

「什麼？修個水管漏水要1500元」56歲的鍾鳳珠說，因為馬桶漏水請水電工到家裡來修理，但浮筒壞掉卻被索取高價，3年前先參加修繕班，今年決定考取證照，現在各項電路和控制器的配線和裝置，都沒什麼問題。

中和碧湖社區發展協會理事長邱尾玟說，社區活動中心、辦公空間燈泡壞掉、馬桶不通，她為了節省開支都自己動手修繕，為了學習更多水電知識，參加職訓班取得證照後，回到社區要交更多志工，幫助社區內弱勢家庭進行修繕。