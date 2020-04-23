北市文資中央補助六都墊底 議員批被放牛吃草

105年北市降低文資資格門檻，3年來古蹟、歷史建築及紀念建築登記增加，共計61件，連帶增加北市文化局文資修復負擔，中央補助卻形同施捨，六都墊底。議員汪志冰認為，北市文化局責無旁貸，應向中央積極爭取。

汪志冰今在教育部門質詢時表示，北市文化資產截至108年已登錄459件，為全國之冠，然而文資修復耗時費錢，依據依據「文化資產保存法」，只要具備文資身分，即可向中央提出補助申請。

汪志冰批評，長久以來北市申請補助案件，只是從中挑個幾件充數，但案件數及總金額跟別的直轄市相比較卻少得可憐，表面符合補助限額，案件數及總金額與其他直轄市相比，較卻少得可憐。

汪志冰表示，根據文化部文資局獎補助經費資料顯示，台北市3年來受補助案件及金額是直轄市最後一名，每年平均獲391萬，占6都獎補經費僅1％，相比居冠的台南市每年平均2.9億，相差74倍，「中央何等不公平！」，形同被放牛吃草。

對此，北市文化局長蔡宗雄表示，目前化南新村、馬場町、政治受難者公園等5案子，都已經送計畫到中央文資局爭取預算，且北市文資多為群聚型建物，其他縣市多是小型日式住宅，因此申請案件相對較少。