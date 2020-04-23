對抗不景氣 金門業者研發「口罩麵包」超吸睛

新冠肺炎衝擊各地產業，每家商店的業績狂掉，金門老字號的「佳軒麵包店」，為了吸引消費者上門，發揮創意研發可愛的「口罩麵包」，開賣以來，連續3天都吸引民眾上門搶購，店家許佳軒說，因為都是純手工的，每個都不一樣，每天限量200個，下一波預計還會推出豹紋與花帔款式。

許佳軒原本在台灣永和市開麵包店，921大地震後，夫妻倆返回故鄉金門開設「佳軒麵包店」，這一開就是20年，許佳軒主外，老公劉成祥擔任麵包師傅主內，夫妻兩人製作多款熱賣的麵包，成功擄獲不少老饕的心。

來自香港的劉成祥擅長製作甜點，他巧手製作的「巧克力布丁」，是店內的人氣商品，以前有小三通時，平均一周賣出400多盒，是不少陸客與「跑單幫」來金門必買的商品，甚至有人一定就是100盒，讓他們夫妻與店員都忙得沒空吃飯。

但現在小三通「喊卡」，業績掉了快一半，上門的客人也大幅減少，腦筋動得快的許佳軒於是想起做「口罩麵包」，她與麵包師傅討論後，在反覆試驗一周終於製作成功，圓圓的「口罩麵包」，看起來像是人臉，還戴上口罩，但因為是純手工加上彩繪，每個長得都不同，不少人都說像「巧虎」或韓國瑜，相當可愛。

此外，還有升級版的「口罩蛋糕」，林佳軒也透露，口罩蛋糕上的口罩，本來要用薄薄的巧克力片，但因為太軟，後來改用春捲皮，撒上巧克力粉，才總算搞定了。