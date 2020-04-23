快訊

直播／敦睦艦染疫官兵再添1例 國防部說明敦睦艦隊行程

聽新聞
test
0:00 / 0:00

對抗不景氣 金門業者研發「口罩麵包」超吸睛

聯合報 / 記者蔡家蓁／金門即時報導
金門老字號的「佳軒麵包店」不只推出「口罩麵包」還有「口罩蛋糕」，老闆娘許佳軒說，蛋糕在網路上也引起討論。記者蔡家蓁／攝影
金門老字號的「佳軒麵包店」不只推出「口罩麵包」還有「口罩蛋糕」，老闆娘許佳軒說，蛋糕在網路上也引起討論。記者蔡家蓁／攝影

新冠肺炎衝擊各地產業，每家商店的業績狂掉，金門老字號的「佳軒麵包店」，為了吸引消費者上門，發揮創意研發可愛的「口罩麵包」，開賣以來，連續3天都吸引民眾上門搶購，店家許佳軒說，因為都是純手工的，每個都不一樣，每天限量200個，下一波預計還會推出豹紋與花帔款式。

許佳軒原本在台灣永和市開麵包店，921大地震後，夫妻倆返回故鄉金門開設「佳軒麵包店」，這一開就是20年，許佳軒主外，老公劉成祥擔任麵包師傅主內，夫妻兩人製作多款熱賣的麵包，成功擄獲不少老饕的心。

來自香港的劉成祥擅長製作甜點，他巧手製作的「巧克力布丁」，是店內的人氣商品，以前有小三通時，平均一周賣出400多盒，是不少陸客與「跑單幫」來金門必買的商品，甚至有人一定就是100盒，讓他們夫妻與店員都忙得沒空吃飯。

但現在小三通「喊卡」，業績掉了快一半，上門的客人也大幅減少，腦筋動得快的許佳軒於是想起做「口罩麵包」，她與麵包師傅討論後，在反覆試驗一周終於製作成功，圓圓的「口罩麵包」，看起來像是人臉，還戴上口罩，但因為是純手工加上彩繪，每個長得都不同，不少人都說像「巧虎」或韓國瑜，相當可愛。

此外，還有升級版的「口罩蛋糕」，林佳軒也透露，口罩蛋糕上的口罩，本來要用薄薄的巧克力片，但因為太軟，後來改用春捲皮，撒上巧克力粉，才總算搞定了。

許佳軒說，疫情發燒的這3個月來，她發現客人的購物模式跟以前大不同，以前是天天上門來買，現在則是2、3天才來買一次，業績實在差很多，他們只能自立自強，動腦筋吸引客人上門。

金門老字號的「佳軒麵包店」，為了吸引消費者上門，發揮創意研發可愛的「口罩麵包」，成功開創商機，引起搶購。記者蔡家蓁／攝影
金門老字號的「佳軒麵包店」，為了吸引消費者上門，發揮創意研發可愛的「口罩麵包」，成功開創商機，引起搶購。記者蔡家蓁／攝影
來自香港的麵包師父，為每個「口罩麵包」描繪眼睛與眉毛，讓麵包看起來更可愛。記者蔡家蓁／攝影
來自香港的麵包師父，為每個「口罩麵包」描繪眼睛與眉毛，讓麵包看起來更可愛。記者蔡家蓁／攝影

口罩 巧克力 金門 小三通 夫妻 韓國瑜 新冠肺炎 疫情 陸客

延伸閱讀

中市一線防疫人員裝備兩樣情 有人僅口罩、有人全副武裝

不織布產能足 援外口罩只送不賣

越南慷我之慨做口罩外交？吳釗燮：捐前有詢問調查

柯P評口罩3.0「預約1次再領1次」麻煩 唐鳳現身留言解釋

相關新聞

女性也會室內配線 新北推證照班

新北社會局2017年推動「女性居家水電簡易修繕班」，今年更與勞工局合作開辦「丙級室內配線證照女性專班」的職訓班，讓女性能突破職業框架，就有人不信任男水電師傅，找來女性師傅入家內修繕，讓水電工作不只是男性專美於前。

北市文資中央補助六都墊底 議員批被放牛吃草

105年北市降低文資資格門檻，3年來古蹟、歷史建築及紀念建築登記增加，共計61件，連帶增加北市文化局文資修復負擔，中央補助卻形同施捨，六都墊底。議員汪志冰認為，北市文化局責無旁貸，應向中央積極爭取。

對抗不景氣 金門業者研發「口罩麵包」超吸睛

新冠肺炎衝擊各地產業，每家商店的業績狂掉，金門老字號的「佳軒麵包店」，為了吸引消費者上門，發揮創意研發可愛的「口罩麵包」，開賣以來，連續3天都吸引民眾上門搶購，店家許佳軒說，因為都是純手工的，每個都不一樣，每天限量200個，下一波預計還會推出豹紋與花帔款式。

淡海輕軌藍海線第一期 預計年底通車

新北淡海輕軌綠山線通車屆滿一年後，新北捷運局表示，第一期藍海線目前正進行列車跨線及其他測試項目，預計今年底通車，另外第二期藍海線最終路線方案，已送到市府等待市長侯友宜核定後，就朝最終決定方案進行。

北市5月4日起高架道路洩水孔清疏 用路人小心

避免垃圾及塵土阻塞高架道路洩水孔，影響排水功能及道路交通，北市環保局每年定期清疏高架道路二次，今年5月4日到6月30日，共41個工作天，凌晨0時到清晨6時將陸續實施北市8座高架道路洩水孔專案清疏；環保局也提醒駕駛人行經作業路段時，務必減速慢行，小心駕駛。

象鼻岩巨型虎頭蜂窩 動保員39秒摘除解危

新北市瑞芳區象鼻岩入口處廢棄瞭望台，上月出現巨型虎頭蜂窩，讓志工及民眾看了膽戰心驚，動保處瑞芳動物之家利用遊客稀少時派員前往處理，發現長度有70公分；避免摘除蜂窩時，虎頭蜂四散造成危險，採速戰速決模式，利用最短時間39秒摘除解危。

北都有線電視看不到HBO？北市觀傳局：應覓妥替代頻道

因授權費爭議，北都有線電視包括HBO等7頻道，恐在5月21日斷訊，頻道代理商永鑫昨天發函給北都，要求1個月內提出申請並完成頻道變更，恐影響北都近10萬用戶。

社子島今拚審細計...部署警力待命、徐世榮請命緩審

社子島開發案爭議不斷，不少居民反對區段徵收，導致細部計畫2度闖關都委會失利，全案今天續審，「反對派」自救會、「開發派」促進會皆到場抗爭，現場大批警力守候，氣氛緊張；且會議開始前，社子島自救會表達，政大地政系教授徐世榮已向內政部表達暫緩審議，並主張開放民眾登記發言，一度遭警方制止。

到底是1樓還是附號？新北9月前完成整編「之號」門牌

新北市去年初因門牌換發顏色及樣式引起爭議，延宕至去年12月才陸續施工，然議員張維倩近日指出，中和部分2樓以上「之號」及「臨字號」的舊式門牌標示不清，長期困擾民眾，盼新式門牌更換前改善其問題。對此，新北市民政局柯慶忠表示，今年4月已整編2樓以上「之號」及1樓「臨字號」門牌，預計今年9月前完工，共計整編15萬4,000面。

1千多坪槌球場僅少數人在用？居民怒吼、議員罵圖利

台中市太平區有個1千多坪的槌球場地，議員黃仁爆料今年初突遭圍籬，由太平體育會管控，僅提供少數團體使用，「1千多坪1個單位...

侯友宜對五股垃圾山違章業者喊話：不要懷疑我的決心

新北市長侯友宜為了展現整頓五股垃圾山的決心，今天邀集當地里長、大新莊地區市議員到現場，在媒體大陣仗鏡頭前由公安小組展示強...

運量大減 北捷估疫情影響到5月底 整年收支恐虧損

受新冠病毒疫情影響，原本每日達200萬運量的台北捷運，如今運量大減，加上業外收入的場站地下街租金因紓困少收，雙重打擊下，...

熱門新聞

南投阿公阿嬤設計開心農場 竟獲建築園冶獎

韓國瑜撂重話 今天下午5點前軍官兵不配合疫調就開罰

慈濟大學1學生確診肺結核 接觸者約百餘人

「新增客戶：0、疑似客戶：0」 餐廳老闆苦中作樂

台中科大183名學生18日進商圈自主管理兩周 住宿生被勸導回家

北北基防疫補償金基隆先發放 紓困3萬元已6842件爆大量

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。