淡海輕軌藍海線第一期 預計年底通車

新北淡海輕軌綠山線通車屆滿一年後，新北捷運局表示，第一期藍海線目前正進行列車跨線及其他測試項目，預計今年底通車，另外第二期藍海線最終路線方案，已送到市府等待市長侯友宜核定後，就朝最終決定方案進行。

新北捷運局長李政安說，第一期藍海線路線段工程已完成，有台北海洋大學站、沙崙站和漁人碼頭站3座車站，通車後就能從紅樹林站搭乘至淡水漁人碼頭站，目前進行列車跨線測試，接著才能進入穩定性測試，目前由交通部審核測試方式。

李政安說，穩定性測試因涉及已通車的營運路段（綠山線）、非營運路段（第一期藍海線），相關測試方式待交通部審核通過後才能進行，後續還要模擬演練，年底前能申請初、履勘作業，盼年底順利通車。

捷運局指出，淡海輕軌未來採2種營運模式，乘客可從紅樹林站搭乘至崁頂站，或是到淡水漁人碼頭站，目前的跨線測試，已將15列車利用插班的模式，把未來的營運實際狀況都測試過，包含旅客資訊螢幕看板、跑馬燈、列車廣播等功能。

第一期藍海線的藍海橋位於台北海洋大學站與沙崙站間，捷運局指出，輕軌工程為了保護清法戰爭滬尾古戰場城岸遺跡，而建置鋼拱橋，橫跨了淡水公司田溪出海口，乘客可以在藍海橋上直接眺望台灣海峽。