聽新聞
test
0:00 / 0:00
淡海輕軌藍海線第一期 預計年底通車
新北淡海輕軌綠山線通車屆滿一年後，新北捷運局表示，第一期藍海線目前正進行列車跨線及其他測試項目，預計今年底通車，另外第二期藍海線最終路線方案，已送到市府等待市長侯友宜核定後，就朝最終決定方案進行。
新北捷運局長李政安說，第一期藍海線路線段工程已完成，有台北海洋大學站、沙崙站和漁人碼頭站3座車站，通車後就能從紅樹林站搭乘至淡水漁人碼頭站，目前進行列車跨線測試，接著才能進入穩定性測試，目前由交通部審核測試方式。
李政安說，穩定性測試因涉及已通車的營運路段（綠山線）、非營運路段（第一期藍海線），相關測試方式待交通部審核通過後才能進行，後續還要模擬演練，年底前能申請初、履勘作業，盼年底順利通車。
捷運局指出，淡海輕軌未來採2種營運模式，乘客可從紅樹林站搭乘至崁頂站，或是到淡水漁人碼頭站，目前的跨線測試，已將15列車利用插班的模式，把未來的營運實際狀況都測試過，包含旅客資訊螢幕看板、跑馬燈、列車廣播等功能。
第一期藍海線的藍海橋位於台北海洋大學站與沙崙站間，捷運局指出，輕軌工程為了保護清法戰爭滬尾古戰場城岸遺跡，而建置鋼拱橋，橫跨了淡水公司田溪出海口，乘客可以在藍海橋上直接眺望台灣海峽。
至於第二期藍海線是否行經淡水老街引發討論，歷經多場說明會後初步研擬行使河岸路線，李政安表示，由於當初核定為老街方案，但經過收集民眾反映後，已把老街、河岸等方案送進新北市府，將由市長做最後決定。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言