北市5月4日起高架道路洩水孔清疏 用路人小心
避免垃圾及塵土阻塞高架道路洩水孔，影響排水功能及道路交通，北市環保局每年定期清疏高架道路二次，今年5月4日到6月30日，共41個工作天，凌晨0時到清晨6時將陸續實施北市8座高架道路洩水孔專案清疏；環保局也提醒駕駛人行經作業路段時，務必減速慢行，小心駕駛。
環保局環境清潔管理科長黃寬助表示，清潔隊除於平日巡檢各高架道路洩水孔，每年也有2次全面性專案清疏，安排在夏季前的5月、冬季前的11月，確保雨天時，高架道路排水功能無礙。
今年第1梯次清疏，5月4日到14日為市民高架道路、5月15日到22日為環東高架道路、5月25日到28日為洲美高架道路、5月29日到6月3日為環河高架道路、6月4日到10日為水源高架道路、6月11日到16日為新生高架道路、6月17日到24日建國高架道路，基隆高架道路則在6月29、30日進行，逢周六日停止作業，遇雨天則順延。
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