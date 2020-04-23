北市5月4日起高架道路洩水孔清疏 用路人小心

新冠肺炎衝擊各地產業，每家商店的業績狂掉，金門老字號的「佳軒麵包店」，為了吸引消費者上門，發揮創意研發可愛的「口罩麵包」，開賣以來，連續3天都吸引民眾上門搶購，店家許佳軒說，因為都是純手工的，每個都不一樣，每天限量200個，下一波預計還會推出豹紋與花帔款式。

2020-04-23 15:52