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北都有線電視看不到HBO？北市觀傳局：應覓妥替代頻道

聯合報 / 記者楊正海／台北即時報導
北都有線電視業者頻遭消費者投訴，陳情案100多件，議員林穎孟(右)要求觀傳局長劉奕霆提出計畫保護消費者權益。記者楊正海／攝影
北都有線電視業者頻遭消費者投訴，陳情案100多件，議員林穎孟(右)要求觀傳局長劉奕霆提出計畫保護消費者權益。記者楊正海／攝影

因授權費爭議，北都有線電視包括HBO等7頻道，恐在5月21日斷訊，頻道代理商永鑫昨天發函給北都，要求1個月內提出申請並完成頻道變更，恐影響北都近10萬用戶。

另外，北都數位的訂戶數，被認定申報不實，違反相關規定，NCC日前決議裁罰新台幣70萬元，並要求業者收到公文一周內重新申報108年第3季的正確戶數。議員林穎孟下午也在議會質詢指出，業者之前已經被裁罰，除了戶數申報不實，北市也有陳情案100多件， 為何一直無法改善。

對此，觀傳局長劉奕霆指出，市府會一一介入，並令限期改善，不改善就會開罰。林穎孟也要求觀傳局要訂出保障消費者的賠償方式，劉奕霆承諾會訂出計畫，再向議員報告。

台北市政府觀光傳播局表示，已請北都有線電視以維護9萬多收視戶權益為優先，持續與頻道代理商協商，如確定無法再協商，則應儘可能覓妥替代頻道，並依有線廣播電視法向國家通訊傳播委員會申請頻道變更。

觀傳局指出，未來如北都未經通傳會許可即發生斷訊，通傳會可處罰10萬元以上200萬元以下罰鍰，觀傳局也將督促北都確實依有線電視定型化契約規定補償訂戶。

北市 NCC HBO

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