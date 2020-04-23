社子島今拚審細計...部署警力待命、徐世榮請命緩審

社子島開發案爭議不斷，不少居民反對區段徵收，導致細部計畫2度闖關都委會失利，全案今天續審，「反對派」自救會、「開發派」促進會皆到場抗爭，現場大批警力守候，氣氛緊張；且會議開始前，社子島自救會表達，政大地政系教授徐世榮已向內政部表達暫緩審議，並主張開放民眾登記發言，一度遭警方制止。

針對社子島自救會主張開放登記發言，都委會回應，2月27日已經開放發言，拒絕自救會訴求；截至下午2點30分，都委會正在進行社子島開發案的細部計畫審議。

禁建長達50年的社子島，上頭充斥違章建物、工廠，市長柯文哲任內提出「生態社子島」方案，但拆遷安置、文資保存等，始終喬不定，開發之路遙遙無期。

社子島自救會指出，為了社子島開發案，政治大學地政系教授徐世榮緊急寫陳情書，今早給內政部長徐國勇，根據陳情書內容，指2018年6月13日內政部土地徵收小組，是聽取台北市政府區段徵收公益性及必要性的「報告案」，而非「審議案」，意即都委會審議有瑕疵。

社子島自救會發言人李華萍也說，內政部次長花敬群日前在立院答詢時，說內政部要求北市府針對社子島每一戶都要有安置清冊，內政部才會送土地徵收審議，所以沒有每一戶列冊安置，北市府今天不能審查細部計畫。