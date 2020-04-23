到底是1樓還是附號？新北9月前完成整編「之號」門牌

新北市去年初因門牌換發顏色及樣式引起爭議，延宕至去年12月才陸續施工，然議員張維倩近日指出，中和部分2樓以上「之號」及「臨字號」的舊式門牌標示不清，長期困擾民眾，盼新式門牌更換前改善其問題。對此，新北市民政局柯慶忠表示，今年4月已整編2樓以上「之號」及1樓「臨字號」門牌，預計今年9月前完工，共計整編15萬4,000面。

張維倩指出，一般門牌書寫方式若2樓以上門牌是0號0樓，若有附號則為0號0樓之0，然中和部份地區舊式門牌，「原本應該是2樓、3樓、4樓的住戶，門牌都寫成之1、之2、之3」，並非是以樓層來做區別。

另外，也有部份「臨字號門牌」，例如中和路臨53號等突兀的門牌，皆造成民眾或是物流業者的困擾，也與一般大眾門牌辨識的認知不同，盼換發新式門牌時能一併改善。

對此，民眾局長柯慶忠表示，民眾88年10月20日以前編釘的2樓以上門牌，部分是以「之1號、之2號、之3號、之4號」分別表示「2樓、3樓、4樓、5樓」。

考量到與現行法規門牌編釘方式不一致，容易造成民眾與用路人尋址困擾，為此，新北市在換發新式門牌的同時也會整編這類門牌，讓門牌辨識度一次到位。

新北部分舊式門牌標示不清，市府4月起開始整編，預計9月前完工。圖／新北市民政局提供

目前新北各戶所自4月起已開始進行整編作業，統計須整編門牌數約為15萬4000面、設籍人數約44萬4000人，預計今年9月前完工。

為解決民眾因整編各項資料改註及往返各機關的不便，各戶政及地政事務所皆主動下里免費換發戶口名簿及房屋所有權狀，而身分證則配合內政部今年10月起全面換發新式國民身分來做證辦理。

另外，郵政、金融機構、車籍、稅籍、水電、瓦斯及有線電視等相關資料變更，也將由戶所在門牌整編生效後3日內，透過跨機關通報或主動函請相關機關配合地址資料改註。

柯慶忠表示，原本規畫邀集當地民意代表、里長及住戶召開門牌整編說明會，但考量新冠肺炎疫情尚未趨緩，並配合內政部全面換發身分證及新北全面換發門牌期程，才先用門牌整編說帖向各住戶書面說明，並由戶所邀集當地民意代表及里長召開說明會或個別拜訪方式說明。

戶政科長顏耀明則表示，此次全面整編新北以「之號」表示樓層及1樓「臨」字號門牌為一大工程，且配合新北全面換發新式門牌及新式國民身分證，一次到位還能節省經費，盼請須整編的住戶支持及配合，以利用路人及救災、救護人員能方便尋找地址，保障居家安全。