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口罩販賣機需求量降 市議會決議12區擴大試辦暫緩議約

聯合報 / 記者楊正海／台北即時報導
但市議會財建委員會議員認為口罩機需求量近來急降，售出僅一成，效益待評估，上午以附帶決議方式，要求市府的議約應暫緩。記者楊正海／攝影
但市議會財建委員會議員認為口罩機需求量近來急降，售出僅一成，效益待評估，上午以附帶決議方式，要求市府的議約應暫緩。記者楊正海／攝影

新冠肺炎疫情嚴峻，台北市政府在信義區健康服務中心試辦口罩販賣機，提供另一種購買管道，台北市長柯文哲也決定下周開始在12個行政區擴大試辦，資訊局下午將與廠商議約，但市議會財建委員會議員認為口罩機需求量近來急降，售出僅一成，效益待評估，上午以附帶決議方式，要求市府的議約應暫緩。

對此，資訊局長呂新科指出，目前共有3家廠商有意願參加議約，原本今天下午舉行，會將議會的決議向市府報告，因屬緊急採購案，本月7日已經舉辦說明會，4月30日就會在12區布署，正式上線，下午仍會照常與廠商議約，再向議員說明。

柯文哲擴大推動口罩機試辦，上午在財建委員會引起議員熱議，民進黨議員吳沛憶認為，現在口罩3.0制可以直接到超商預購，過去口罩機單日最高售1172組，但上周四開始一路下降，周一、二，單日只有245、175組 ，降了十分之一的量，需求量預估會愈來愈少。

吳沛憶指出，超商實名制上路，以目前有口罩機的信義區來說，車程10分鐘內藥局有51家、超商43家，口罩機賣到 6點半，超商是24小時都賣，在需求量已經愈來愈小的情形下，不應該花300萬的預算擴大推動，既然是試辦，就有退場的時候。

議員許淑華也說， 賣不到一成，還有擴大的必要性？光三月試辦，就要要花300多萬。且一台口罩機還要有一位「保母」做為人工導引員，讓疫情期間的健康中心人力吃緊。

另外，議員楊靜宇、潘懷宗則希望市府評估效益，要把口罩機放在有需求的地方，像是捷運站。呂新科說，放在夜市、學校捷運站，涉及中央，目前在試辦階段，未來會由中央決定。

經過討論，財建委員會對口罩機議約，做出附帶決議，因應超商預購3.0版啟動，是否衝擊口罩販賣機需求與受益人數，效益尚待評估及釐清。另外，口罩販賣機購買數量日趨減少，且中央也在評估調整每日供應數量，導致與廠商議約的條件也無法確定，請資訊局釐清後再評估議約事宜。

口罩 超商 吳沛憶

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