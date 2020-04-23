向五股垃圾山違建喊話 侯友宜：6月底不納管就拆

新北市長侯友宜今天繼續帶隊拆除五股垃圾山違建，以展現整頓決心。他向有意願納管的563家違規業者喊話「你不合法納管，很抱歉，只有一條，我就是拆」，申請底線是6月底。

市府表示，為解決五股垃圾山長期環境汙染及影響市容問題，自108年9月1日起推動「擴大五股都市計畫（部分更寮及水碓地區）案發布前試辦計畫」，主要目標在改造五股垃圾山環境，期望完成產業納管、輔導業者依法申請使照、地皮綠美化，以解決五股垃圾山長期公安疑慮及市容環境問題。

市府表示，108年底已全面清查，五股垃圾山共有802家違規業者，目前有意願合法化之業者已達563家，剩餘不合法業者中扣除24家僅在空地上堆放雜物者，將分為4階段執行強制拆除。

市府去年已針對7家重大汙染及118家佔用國有地業者完成第1、第2階段拆除。另90家無意願合法申請之業者經市府公告及函文通知業者將排定於第3階段，5月前陸續完成強拆。

侯友宜今天帶隊拆除違建以展現整頓五股垃圾山的決心，他表示，這90家的違建已經拆了56家，今天繼續拆，一定把90家全拆完。

他也對有意合法納管的563家業者喊話「我們的底線，請6月底來申請，不要猶豫，也不要懷疑，我們一定往前走，展現我們的魄力決心，你不合法納管，很抱歉，只有一條，我就是拆」。

市府表示，有意願合法化的業者有563家，倘於6月底期限前仍未提出申請者，將納入第4階段排定強制拆除。由於當地土地使用分區大多是農業區，市府也要求無意願參加五股都市試辦計畫地主，應於5月底前完成綠美化及恢復農用地貌，否則將依法開罰。