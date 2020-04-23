遠距教學好困難？北市教局推線上相談室解惑

新冠肺炎疫情嚴峻，各縣市繃緊神經，為因應大規模停課，北市教育局已辦理56場遠距教學研習，共調訓3340名教師，即日起將再辦理6場「線上直播軟體教師研習」，另也開設10場「防疫不停學－線上相談室」，讓老師不只線上即時提問，提問過程中也能同時熟悉線上教學軟體。

北市目前以「台北酷課雲」作為平台，師生若有線上教學需求，進入「酷課OnO學習管理平台」，即可使用線上教學服務。教育局表示，考量直播軟體多元需求，教師未來將不受限於使用「台北酷課雲」內建直播軟體，教師僅須於直播課程開課前，在「酷課OnO學習管理平台」課程頁面，公告直播軟體教室及連結即可。

然而，先前直播軟體Zoom爆出資安風波，遭教育部緊急下架，也讓不少已熟練Zoom系統的老師，頓時不知所措。為此，教育局表示，近期研習將介紹Microsoft Teams、Google Meet及Cisco Webex直播軟體，也將透過研習建立教師直播的注意事項，如遠距教學班級經營技巧、資安的正確觀念等。