遠距教學好困難？北市教局推線上相談室解惑
新冠肺炎疫情嚴峻，各縣市繃緊神經，為因應大規模停課，北市教育局已辦理56場遠距教學研習，共調訓3340名教師，即日起將再辦理6場「線上直播軟體教師研習」，另也開設10場「防疫不停學－線上相談室」，讓老師不只線上即時提問，提問過程中也能同時熟悉線上教學軟體。
北市目前以「台北酷課雲」作為平台，師生若有線上教學需求，進入「酷課OnO學習管理平台」，即可使用線上教學服務。教育局表示，考量直播軟體多元需求，教師未來將不受限於使用「台北酷課雲」內建直播軟體，教師僅須於直播課程開課前，在「酷課OnO學習管理平台」課程頁面，公告直播軟體教室及連結即可。
然而，先前直播軟體Zoom爆出資安風波，遭教育部緊急下架，也讓不少已熟練Zoom系統的老師，頓時不知所措。為此，教育局表示，近期研習將介紹Microsoft Teams、Google Meet及Cisco Webex直播軟體，也將透過研習建立教師直播的注意事項，如遠距教學班級經營技巧、資安的正確觀念等。
為能解決線上教學問題，教育局推出「線上相談室」，智慧教育輔導小組團長、北一女中校長陳智源說明，諮詢團隊由29位各領域有實務線上教學經驗的教師、主任組成，除了傳授線上教學小秘訣，也能為第一線教師即時解惑。
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