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防疫添利器 南科以「假病毒」開發活性篩檢平台

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導
新冠病毒感染活性篩檢平台，模擬新冠病毒進入細胞。圖／業者提供
新冠病毒感染活性篩檢平台，模擬新冠病毒進入細胞。圖／業者提供

南科錫德斯生醫與偉喬生醫共同開發完成，用於篩檢新冠病毒感染細胞及動物活體的活性篩檢平台，將可協助醫護人員偵測中和性抗體、小分子、天然萃取物，或確認消毒性醫材是否確實完成消毒，可望加速未來藥物開發與中和抗體研究流程。

兩家業者表示，憑藉開發技術和經驗，在疫情初期即投入資源，專注研究以假病毒(Pseudovirus)為基礎的新冠病毒感染活性篩檢平台。

而此平台能夠運用在中和性抗體開發、蛋白藥物開發及小分子藥物開發等目的，目前已完成測試，可感染表面帶有 ACE2 細胞。

業者說，ACE2 也就是辨識新冠病毒的重要分子，也是病毒能夠與人體內 ACE2 受體結合、進入人體引發嚴重特殊傳染性肺炎的重要關鍵。

業者指出，科學家可利用假病毒，透過 ACE2 表面蛋白進入細胞，產生螢光訊號，藉此在安全環境中，模擬新冠病毒進入細胞過程。

而此平台也可用於測試抗體、藥物或鑑定測試消毒噴霧是否具有消滅病毒能力。由於假病毒無法於細胞內複製，不須在高防護的實驗室中即可操作，安全上沒有疑慮。

醫護人員 疫情 南科

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