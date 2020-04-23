防汛工作超前部署 走河道、鑽箱涵檢測漆黑地下情況

汛期即將到來，為確保新北市轄內水利建物及防洪設施發揮疏導功能，新北市水利局每年依「水利建物檢查」辦理檢驗，維護市民身家財產及安全；另，淡水長庚里也趕在汛期前改善將易積淹水處情況，並設置意象裝置藝術，打造民眾休憩、打卡景點。

根據中央訂定「水利建造物檢查及安全評估辦法」，水利局每年在5月1日汛期來臨前，針對19條市管河川、71條區域排水，並包含總長約250公里的護岸、堤防、防洪牆，以及7座分洪設施、82座抽水站、多座水門及橫移門等辦理水利建造物檢查，同時也會維護滯洪設施、雨水下水道系統及透水、保水設施。

為檢測「看不到的地方」，如道路地下情況、河道等，水利局也會使用專業儀器檢測，利用透地雷達了解地下情況；汛期前會打開水閘門暢通河道。

抑或是深入地下河道、走箱涵進行檢查，並依現況分成立即改善、注意改善、計畫改善、正常等4等級，並請專業技師評估、複查審核，再進行工程改善作業。

另外，水利局先前已進行中正路的排水改善工程，改善淡水區長庚里易積淹水地區情況，完工後為讓工程周邊市容有藝術美觀性，近日完成設置3種意象裝置藝術，包含仿金字塔造型意象框架、帆船造型意象及雷射刻字的電信箱圍籬。