汛期將至 台北市4月27、28河濱設施撤離演習

即將進入汛期，台北市預計今年4月27日至28日，連續二天於美堤、延平及大佳河濱公園等，進行設施撤離演習工作，演練期間將出動大型吊卡車吊掛河濱設施物，且演習區域會暫時封閉，提醒民眾請勿靠近圍觀，以策安全。

台北市水利處表示，根據「水利法」及「河川管理辦法」，碼頭、廁所等都屬於非固定性設施，為避免阻礙水流，須於北部海上陸上颱風警報發布後進行設施撤離；搶險人員及機具隨演習一同進駐，進行相關設施撤離，實際操練颱風來臨前各項設施撤出河川區域的作業流程，考驗施工廠商的專業能力。

台北市水利處指出， 配合演練，施工廠商將出動大型吊車吊掛浮筒碼頭、流動廁所等非固定設施，為確保演練順利進行及民眾安全，相關區域周邊會設置安全圍籬管制，籲請民眾勿駐留作業區域附近圍觀，避免發生危險。

台北市水利處表示，每年汛期前的高灘地撤離及復原演習作業，北市府跟施工廠商不敢輕怠，藉由實地演練，讓施工廠商再提昇設施撤離作業的熟練度，強化各項防救災效率及應變能力，才能降低汛期可能帶來的危害。