1千多坪槌球場僅少數人在用？居民怒吼、議員罵圖利

台中市太平區有個1千多坪的槌球場地，議員黃仁爆料今年初突遭圍籬，由太平體育會管控，僅提供少數團體使用，「1千多坪1個單位在用？」其他居民望著偌大體育場地只能望而興嘆，他痛批這是圖利。

台中市體育局指出，今年初已委由區公所全權代管，每年補助17萬清潔費，1千多坪確很廣大，不應只做槌球場，考量可納入其他設施活用；區長許貴芳坦承其中有誤會與疏失，會盡速與體育局研商開放活化，在未有共識前先封閉。

黃仁議員指出，當地居民頻頻陳情，表示太平區槌球場佔地廣大，但卻遭特殊人士強占管控，當地人想運動，反而場地圍籬圍起來進不去，甚至被言語恐嚇強趕出場，「市府不是鼓吹全民運動嗎？這不是倒行逆施嗎？」

黃仁指出，這塊土地是當年921地震後，原規畫安置災民新闢自強新村，但因認為部分土地用不著，經地方爭取才開闢運動場地，沒想到投資經費下去闢設運動場館，地方反而無法使用。