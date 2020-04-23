新北市府、板信推「急救貸」 加碼6個月部分利息補貼

新冠肺炎疫情持續，新北市經發局接洽有紓困需求的企業中，6成5有資金短缺貸款需求，新北市府近日獲板信商業銀行支持，共同推出「急救貸」專案，即日起，針對向板信申請經濟部營運資金貸款的新北市企業，除了原本經濟部6個月利息補貼，板信再加碼6個月的部分利息補貼，等於補貼1年，估可有百家企業受惠。

板信商銀董事長劉炳輝表示，「在地企業，在地相挺」，配合市府政策下，願提供最高500萬元，協助企業支付員工薪資及廠房、營業場所或辦公場所租金的資金需求，共同面對疫情困境。

經發局表示，新北市「急救貸」專案規畫中，只要自經濟部資金紓困振興貸款方案取得「營運資金貸款」紓困資金的新北市企業，由原經濟部貸款利息補貼6個月外，再加碼第7個月至1年的部分利息補貼，以支應員工薪資及廠房、營業場所或辦公場所租金之的資金需求，即日起全台板信商業銀行分行皆可受理。

經發局表示，新北市在新冠肺炎疫情開始之際，即提出紓困計畫以「急、速、寬、減、補、平」六大原則，加速啟動各項措施。

今年度3月份召開「新北市產業發展諮詢委員會」會中，向工商團體領袖及大型指標企業負責人喊話應照顧好自家員工，務求讓產業及市民生活盡快回復正軌。板信商銀董事長劉炳輝是產諮會委員之一，會後提出願意幫忙。

經發局也指出，為協助企業渡過疫情期間的資金缺口難關，市府也隨時向經濟部及金管會等相關部會反映各貸款計畫的企業建議，如申請文件及程序繁複、小規模商業無法提供營業額下降的證明文件，及貸款利息補貼期間延長等內容。